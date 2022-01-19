28.26 / 28.50 31.97 / 32.37
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні запровадять держрегулювання цін на хліб: якою може бути націнка

16:42 19 січня 2022
хліб стіл гроші

Уряд продовжує перетворювати Україну на Венесуелу. Після запровадження державного регулювання цін на гречку, цукор, борошно та молоко, влада взялася за регулювання вартості хліба.

Сьогодні, 19 січня, Кабінет Міністрів розглядав питання запровадження держрегулювання цін на пшеничний хліб.

Зокрема, у проекті документа зазначено: «На період карантину потрібне державне регулювання ціноутворення у сфері роздрібної торгівлі на хліб пшеничний, а також надання можливості виробникам цього хліба закуповувати газ на пільгових умовах». Згідно з пояснювальною запискою, за 2021 рік ціна на хліб зросла на 22,9%-23,8%, залежно від сорту борошна. Саме тому назріла необхідність додати пшеничний хліб до списку соціально значущих товарів у постанові № 1432 від 30 грудня 2021 року, якою вже була обмежена націнка на житньо-пшеничний хліб та батон.

Зокрема, Кабмін має намір встановити на період дії карантину максимальний рівень торгової націнки на оптово-відпускні ціни для пшеничного хліба у розмірі 10%.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль свого часу заявив, що уряд, зважаючи на високу вартість газу, розробляє механізм підтримки виробників дешевих сортів хліба та інших «соціальних» продуктів харчування з метою не допустити зростання цін на них.

Нагадаємо, що загалом досвід запровадження держрегулювання цін на продукти може мати досить сумні наслідки. Експерти вже розповіли, які товари можу зникнути з полиць магазинів після попереднього рішення уряду щодо запровадження максимальних надбавок. У той же час, вже неможливо ігнорувати той факт, що як швидко в країні зростають ціни на продукти та комунальні послуги.

Фото Pixabay

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані

Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

булочки

Неймовірно смачні та м'які булочки з начинкою: простий рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.