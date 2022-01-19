В Україні запровадять держрегулювання цін на хліб: якою може бути націнка

Уряд продовжує перетворювати Україну на Венесуелу. Після запровадження державного регулювання цін на гречку, цукор, борошно та молоко, влада взялася за регулювання вартості хліба.

Сьогодні, 19 січня, Кабінет Міністрів розглядав питання запровадження держрегулювання цін на пшеничний хліб.

Зокрема, у проекті документа зазначено: «На період карантину потрібне державне регулювання ціноутворення у сфері роздрібної торгівлі на хліб пшеничний, а також надання можливості виробникам цього хліба закуповувати газ на пільгових умовах». Згідно з пояснювальною запискою, за 2021 рік ціна на хліб зросла на 22,9%-23,8%, залежно від сорту борошна. Саме тому назріла необхідність додати пшеничний хліб до списку соціально значущих товарів у постанові № 1432 від 30 грудня 2021 року, якою вже була обмежена націнка на житньо-пшеничний хліб та батон.

Зокрема, Кабмін має намір встановити на період дії карантину максимальний рівень торгової націнки на оптово-відпускні ціни для пшеничного хліба у розмірі 10%.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль свого часу заявив, що уряд, зважаючи на високу вартість газу, розробляє механізм підтримки виробників дешевих сортів хліба та інших «соціальних» продуктів харчування з метою не допустити зростання цін на них.

Нагадаємо, що загалом досвід запровадження держрегулювання цін на продукти може мати досить сумні наслідки. Експерти вже розповіли, які товари можу зникнути з полиць магазинів після попереднього рішення уряду щодо запровадження максимальних надбавок. У той же час, вже неможливо ігнорувати той факт, що як швидко в країні зростають ціни на продукти та комунальні послуги.

Фото Pixabay

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