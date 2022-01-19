В Україні хочуть заборонити оформляти співробітників як «ФОП»: чим це загрожує підприємству

Влада в черговий раз збирається заборонити оформляти співробітників підприємств як ФОПів. Схоже, уряд знову планує наступити на ті ж самі граблі, з якими влада безуспішно танцювала вже багато разів.

Нагадаємо, що після введення у 1999 році спрощеної системи оподаткування, роботодавці виявили, що їм дуже вигідно замість того, щоб платити за працівника всі належні податки та збори (які на той час досягали 50% фонду заробітної плати), просто оформити його як фізичну особу — підприємця. Перевести на спрощену систему. Укласти з ним контракт нібито на надання послуг. І нехай працівник сплачує сам свій пенсійний збір (зараз ЄCВ, який на 1 січня 2022 року складає 1430 гривень) та єдиний податок — залежно від групи, до якої ФОП належить (до 5% обороту).

Влада свою помилку помітила буквально в 2001 році. І почала активно боротися за те, щоби перевести працівників-ФОПів на легальне положення. За цей час було зроблено понад десять спроб заборонити підприємствам оформляти своїх співробітників ФОПами. Минуло 20 років…

І ось вам новина: в Україні знову ФОПам хочуть обмежити можливість співпрацювати з юрособами. Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю OBOZREVATEL.

«Ми хочемо звузити можливість співпраці ФОПів на третій групі з юрособами. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформлює своїх співробітників як „зарплатних ФОПів“. Це буде реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, але змушуємо платити всіх» , — пояснив нардеп.

Він також додав, що парламент зробив все на рівні законодавства для можливості такої детінізації, і зараз м'яч перебуває на боці органів виконавчої влади. На думку нардепа, для того, щоб викорінити цю схему, лише потрібно ухвалити реформу детінізації зарплат.

Що пропонується?

знизити ефективну ставку оподаткування;

розширити можливості для декларування;

запровадити сімейне декларування;

запровадити за польською моделлю податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн грн;

обмежити можливість працевлаштування у компанії «зарплатних «ФОПів».

Цю ініціативу планують обговорити у 2022 році. На даний момент законопроект про детінізацію зарплат у парламенті поки що не розглядався.

Нагадаємо, що у ФОПів і так достатньо проблем з новими правилами застосування касових апаратів: то у податкової служби сервери не працюють, то уряд відмовляється приймати фіскальні чеки, в яких не вказані секунди.

Фото Pixabay

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