ЗМІ пишуть про використання схем Микитася у будівництві

Колишній співголова фракції «Блок Леоніда Черновецького», ексдепутат Київради Денис Комарницький нібито за домовленістю з підприємцями, серед яких і екснардеп Максим Микитась, міг «вивести» 188 млн грн, передбачених бюджетом для будівництва Шулявського мосту та Подільського мостового переходу, на підконтрольних їм субпідрядників замість генерального підрядника. Про це пише «Обозреватель» з посиланням на опубліковані в мережі документи.



Зазначається, що до справи може бути причетний в. о. директора КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» КМДА.

«Денис Комарницький може бути у змові з Бліновим, Микитасем та Лісневським/Хоматовою, керівниками компанії-замовника будівництва Шулявського мосту та Подільського мостового переходу (КП «ДСДТС»), які за підробленими договорами та актами виконаних робіт відправили 188 млн гривень на підконтрольного генпідрядника, — йдеться у публікації «Обозревателя».

Зокрема, видання назвало генпідрядника — ТОВ «Північно-український будівельний альянс». Зазначається, що гроші вивели до офшорів.

Водночас директор підприємства Олексій Козакевич, підпис якого стоїть на документах, заявив у коментарі KV, що не підписував жодних паперів. За його словами, підпис та печатка намальовані у фоторедакторі.

«Мені також цікаво, як моїми даними могли скористатися. Я не підписував жодних паперів, а в результаті вийшла така нісенітниця. Смішно та страшно. Поки що я даю свідчення», — повідомив Козакевич.

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