Пільги для чорнобильців: кому забезпечать безкоштовне зубопротезування, а кому подарують автомобіль

З 1 січня в Україні перерахували пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Але ліквідаторам згідно з законом надається ще низка пільг, перелік яких на сьогодні зазнав змін.



До редакції «НаПенсії» звернувся чоловік, який брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС з проханням опублікувати перелік пільг для всіх категорій постраждалих.

Юристи нагадали, що у законі України № 796-XII від 28 лютого 1991 року (зі змінами) чітко прописані пільги для чорнобильців трьох категорій.

Категорія 1 — це особи з інвалідністю з числа ліквідаторів та потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Категорія 2 — це ліквідатори, люди, евакуйовані з зони відчуження, та ті, хто проживав у зоні обов'язкового відселення.

Категорія 3 — ліквідатори, а також — потерпілі, які постійно проживають або працюють у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

Найбільше соціальних гарантій передбачено для ліквідаторів першої категорії.

Пільги та соціальні гарантії для чорнобильців

Юристи також зазначили, що до грудня 2014 року пільгами користувалися і чорнобильці категорії 4. Вони мали право на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, отримання допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% від середньої зарплати.

У сучасній редакції Закону № 796-XII немає статті «Компенсації та пільги громадянам, які віднесені до категорії 4».



Право на отримання пільгового автомобіля мають чорнобильці категорії 1.

Позачергове безоплатне отримання машини передбачено для осіб з інвалідністю І групи незалежно від наявності медичних показань та для осіб з інвалідністю ІІ групи за наявності медичних показань, але за відсутності протипоказань до керування транспортним засобом.

Позачергово на пільгових умовах автомобіль можуть отримати особи з інвалідністю ІІ групи за наявності медичних показань та протипоказань до управління та передати його управління члену сім'ї.

У порядку загальної черги пільгою отримання машини можуть скористатися особи з інвалідністю III групи за наявності медичних показань та відсутності протипоказань до керування транспортним засобом.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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