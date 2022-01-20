Колеги за меншого стажу отримують великі виплати: які нюанси потрібно знати про призначення пенсії за вислугу років

У багатьох людей, які свого часу оформили пенсію за вислугою років, виникає низка питань, пов'язаних з сумою виплат.



Так у редакцію «НаПенсії» звернувся колишній вчитель, який має 34 роки педагогічного й 41 рік та 8 місяців загального стажу.

У 2011 році чоловік оформив пенсію за вислугу років. Через тиждень він відновився на роботі та від пенсії за вислугу років відмовився.

Тепер у нього виникає питання, чому його колеги, які пішли на пенсію за віком у 2020−2021 роках, навіть за меншого стажу отримують вищу пенсію?

Незалежний консультант Сергій Коробкін нагадав, що згідно зі статтею 40 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», при призначенні пенсії враховується показник середньої заробітної плати по країні за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Статтею 45 цього закону передбачено, що при переході з одного виду пенсії на інший застосовується той самий показник середньої заробітної плати, що враховувався при призначенні або попередньому перерахунку попереднього виду пенсії.

Коробкін пише, що у випадку з заявником Пенсійний фонд застосував свою багаторічну практику, яка викликає багато питань, але формально все зроблено правильно. Спочатку заявнику відновили старий вид пенсії, а потім на підставі, зокрема, матеріалів архівної пенсійної справи перевели чоловіка з пенсії за вислугою років на пенсію за віком.

У жовтні 2021 року заявнику призначили пенсію з застосуванням показника середньої зарплати за 2014−2016 роки, яку до того ж індексували у 2019−2021 роках. Йдеться про зарплату у розмірі 5426,60 грн. Саме така зарплата застосовувалася б, якби заявник продовжував весь цей час отримувати пенсію за вислугу років.

З того часу зарплату, яка підставляється у формулу розрахунку, кілька разів осучаснювали та індексували.

Якщо у формулу розрахунку підставити показники, зазначені у документах заявника, то вийде розмір пенсії станом на 1 жовтня 2021 року:

5426,60×1,43815 (індивідуальний коефіцієнт зарплати) х 0,41667 (коефіцієнт стажу) = 3251,80 грн.

До основного розміру пенсії було встановлено доплату за 6 років понаднормативного стажу — 111,24 грн (1854 грн. х 6%, де 1854 грн. — розмір мінімальної пенсії, що діяв з 1 липня до 1 грудня 2021 року).

Своєю чергою, за первинного призначення нових пенсій у 2021 році застосовувався показник середньої зарплати по країні за 2018−2020 роки — 9118,81 грн.

Якби у формулу розрахунку пенсії підставити цю суму, то основний розмір пенсії на 1 жовтня 2021 року був би таким:

9118,81×1,43815×0,41667 = 5464,30 грн.

Юрист зазначає, що цей приклад свідчить про недосконалість пенсійного законодавства. За однакового стажу та за рівних коефіцієнтів зарплати людина, яка пішла на пенсію у 2022 році, отримуватиме пенсію вище, ніж людина, яка пішла на пенсію у 2021 році.

Рік у рік це розшарування триває. Його не вирівнює жодна індексація.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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