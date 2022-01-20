Як Moneyveo вдалося завоювати серця клієнтів через інновації

Головним трендом останніх двох років у фінансовій сфері, на думку аналітиків, стала потреба у так званій «техселерації» бізнесів. Щоб не лише триматися на плаву, а й зростати, компаніям необхідно активно трансформуватися, впроваджувати інновації та технології у свої бізнес-процеси. Незважаючи на складності нової реальності, декотрим компаніям вдалося розширити свій клієнтський портфель і навіть перевершити очікувані показники росту. Такою є фінансова компанія Moneyveo, яка 8 років поспіль утримує першість на ринку онлайн-кредитування.

Які технологічні інновації дозволили компанії покращити клієнтський сервіс, підвищити рівень задоволеності її цільових споживачів та ефективність бізнесу — докладніше у матеріалі.

Споживчий онлайн-кредит Comfort

У чому інноваційність? Кредит Comfort фінтех-компанія Moneyveo запустила декілька років тому. Це перший продукт на ринку споживчого онлайн-кредитування України з миттєвою видачею на банківську картку клієнта. Доступний від 10 000 до 30 000 грн із можливістю оплати до 140 днів з ануїтетною схемою (тобто — рівними частинами).

Кредит можна оформити 24/7, без дзвінків та поручителів. Для нових клієнтів діє безпроцентний пільговий період — перші 42 дні, для постійних — Дисконтна ставка 0,69% на день. Проценти нараховуються лише за фактичний строк користування кредитом. Відсутні приховані комісії з платежів. Рішення приймається онлайн без дозаповнення заявки з оператором.

Яку проблему клієнта вирішує? Можна взяти необхідну суму на вирішення термінової потреби без позначення мети кредитування, збору додаткових документів і значних затрат часу.

Кредитний додаток Veomini

У чому інноваційність? Veomini — це перший мобільний додаток компанії, розроблений у 2020 спеціально для молодої аудиторії. Доступний лише на смартфоні. Інтерфейс програми максимально простий та інтуїтивно зрозумілий, тому її активно використовує і старше покоління. Під час створення додатку команда концентрувалася на спрощенні всього шляху клієнта. Його вдалося скоротити до кількох хвилин.

У додатку новий клієнт може взяти до 3 000 грн під 0,01% на день до 30 днів з можливістю продовження. Повторним клієнтам доступно до 6000 грн за Базовою ставкою 2% на день. Для заповнення анкети знадобляться персональні дані та верифікація через BankID.

Яку проблему клієнта вирішує? Сервіс дозволяє закривати дрібні потреби користувачів, наприклад — сплатити рахунки, комуналку, придбати квитки, дрібну техніку чи необхідні товари. Взяти кошти можна майже миттєво. Новому користувачеві знадобиться лише 3 хвилини, а постійному — 1 хвилина на подачу заявки та 30 секунд — на отримання рішення системи. Авторизація у програмі доступна через Face/TouchID, що ще більше скорочує час на оформлення кредиту.

Платіжна картка Veocard

Головним досягненням компанії «Манівео» у 2021 році став випуск власної картки Veocard у партнерстві з великими гравцями — транзакційним банком IBOX BANK, міжнародною платіжною системою Visa та логістичним оператором «Нова Пошта».

У чому інноваційність? Кредитний продукт Veocard є першою платіжною карткою на небанківському українському ринку та першою колаборацією фінансової компанії з банком. Завдяки інтеграції з процесинговим центром банку Moneyveo забезпечила для клієнта можливість оформити продукт і надалі керувати ним із Особистого кабінету на сайті Moneyveo.

Яку проблему клієнта вирішує? Основна цінність Veocard для її власника — наявність кредитного інструменту в гаманці 24/7 у будь-якій точці світу. Крім того, картку можна використовувати як дебетову для проведення всіляких дрібних розрахунків.

Продукт має кредитний ліміт до 15 000 грн та знижену процентну ставку, яка нараховується за фактично використані кредитні кошти. Дисконтна процентна ставка першого місяця користування становить 0,49% на день, надалі — 0,99% на день. Є можливість зняття готівки двічі на місяць без комісії та кешбек у розмірі 1% на всі покупки. Клієнт може оплачувати проценти по картці та зменшувати процентну ставку на інші продукти компанії — Smart та Comfort — за рахунок кешбеку.

Продукт є багатофункціональним інструментом, з усіма перевагами банківської картки. За даними компанії, кредитним лімітом вже користується близько 80% власників Veocard. На сьогодні видано більше 5 000 карток, встановлено кредитних лімітів понад 30 млн грн, використано кредитних коштів — понад 50 млн грн.

У Moneyveo обіцяють, що і в 2022 році продовжать дивувати своїх клієнтів інноваціями та різними технологічними фічами, передбачаючи їхні бажання та потреби.

У січні 2022 року постійних користувачів сервісу налічується близько 1,18 млн людей. Усього за весь час роботи компанії було видано близько 6,2 млн кредитів на суму понад 28,5 млрд грн.

ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова.

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