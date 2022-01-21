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Перегляд тарифів на ЖКП для українців: в НБУ розповіли про причини та ризики

7:20 21 січня 2022
НБУ

У Національному банку України, який підняв облікову ставку до 10%, намагаючись стримати інфляцію, вважають, що одномоментне приведення тарифів на ЖКП до економічно обгрунтованих рівнів усуне дисбаланси в енергетичному секторі, проте попереджають про небезпеку.

«Світові ціни на енергоносії залишатимуться високими довше, ніж очікувалося раніше. Це буде не тільки тиснути на виробничі витрати бізнесу, а й вимагатиме поступової корекції тарифів на житлово-комунальні послуги», — йдеться у повідомленні НБУ.

У Нацбанку окремим ризиком називають питання щодо швидкості змін адміністративно-регульованих тарифів, вважаючи, що одномоментна корекція нормалізує ситуацію в енергетичному секторі, однак створить значний інфляційний тиск і призведе до погіршення очікувань.

«Відтермінування рішень щодо тарифів на ЖКП акумулюватиме квазіфіскальні дисбаланси та ціновий тиск у майбутньому», — додали в НБУ.

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Фото зі сторінки НБУ у соціальних мережах

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