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Посилення вимог до страхового стажу у 2022 році: деякі українці зможуть вийти на пенсію не раніше 65 років

9:35 21 січня 2022
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З 2022 року в Україні посилили вимогу до страхового стажу, який дозволяє вийти на пенсію за віком. Нинішнім та майбутнім пенсіонерам можна перевіряти дані про свій стаж у застосунку «Пенсійний фонд» або на сайті ПФУ.

У Мінсоцполітики нагадують, що згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсійний вік та право на призначення пенсії за віком визначається залежно від страхового стажу. Вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років можна за певних умов.

Так, у 2022 році на пенсію за віком у 60 років можуть вийти українці, чий страховий стаж становить не менше 29 років. Наступного року вимоги стануть жорсткішими — знадобиться вже не менше 30 років стажу.

У 63 роки на пенсію за віком цього року зможуть вийти громадяни зі страховим стажем від 19 до 29 років (2023 року — від 20 до 30 років).

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Якщо до 63 років людина не «заробила» необхідний стаж, то їй доведеться почекати із заслуженим відпочинком: пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності страхового стажу від 15 до 19 років (2023 року — від 15 до 20 років).

Розмір пенсії за віком визначається індивідуально для кожного пенсіонера залежно від страхового стажу та одержаної заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Люди, у яких не вистачає стажу, зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримуватимуть мінімальні виплати — на рівні прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Нагадаємо, що у страховий стаж враховують час навчання на стаціонарі у вищих та спеціальних навчальних закладах, коледжах, на навчальних курсах, в аспірантурі, докторантурі та ординатурі, якщо людина навчалася до 1 січня 2004 року.

Фото з Pixabay

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