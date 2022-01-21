Скасування РOS-терміналів з 25 січня: Гетьманцев відкинув чутки та нагадав про суму штрафу

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, який раніше заявляв, що первинні документи для ФОПів не потрібні — достатньо звітності про доходи, отримані за допомогою РРО, спростував чутки про те, що після 25 січня «касові апарати» для фізосіб-підприємців скасують.

На своїй сторінці у соціальних мережах він згадав про форум бухгалтерів, де радять «відключити POS-термінал і працювати з готівкою до 25 січня, оскільки після цього все скасують».

За його словами, таку пораду може давати «клінічний ідіот чи ворог» — штраф за відсутність POS-терміналу набагато більший, ніж штраф за відсутність РРО.

Гетьманців стверджує, що «все скасувати» після 25 січня в принципі неможливо — такі рішення у цьому скликанні приймалися лише ккілька разів за повної та беззастережної підтримки всіх фракцій.

«Одного депутата достатньо, щоб заблокувати це рішення. А як ви пам'ятаєте з кінця минулого року, навіть за просте перенесення запровадження РРО проголосували лише 90 депутатів. Причому всі фракції у меншості. Більше того, абсолютна більшість ФОПів — торговців на єдиному податку — вже встановили РРО. Таким чином, у суспільстві та парламенті є абсолютно консолідована позиція щодо запровадження РРО», — додав «слуга народу».

Раніше Данило Гетьманцев заявляв, що наприкінці січня до парламенту внесуть проект закону, яким хочуть зобов'язати таксистів установлювати касові апарати в автомобілях.

Фото з Вікіпедії

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