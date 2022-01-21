28.20 / 28.43 31.89 / 32.24
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Скасування РOS-терміналів з 25 січня: Гетьманцев відкинув чутки та нагадав про суму штрафу

13:41 21 січня 2022
POS-термінал

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, який раніше заявляв, що первинні документи для ФОПів не потрібні — достатньо звітності про доходи, отримані за допомогою РРО, спростував чутки про те, що після 25 січня «касові апарати» для фізосіб-підприємців скасують.

На своїй сторінці у соціальних мережах він згадав про форум бухгалтерів, де радять «відключити POS-термінал і працювати з готівкою до 25 січня, оскільки після цього все скасують».

За його словами, таку пораду може давати «клінічний ідіот чи ворог» — штраф за відсутність POS-терміналу набагато більший, ніж штраф за відсутність РРО.

Гетьманців стверджує, що «все скасувати» після 25 січня в принципі неможливо — такі рішення у цьому скликанні приймалися лише ккілька разів за повної та беззастережної підтримки всіх фракцій.

«Одного депутата достатньо, щоб заблокувати це рішення. А як ви пам'ятаєте з кінця минулого року, навіть за просте перенесення запровадження РРО проголосували лише 90 депутатів. Причому всі фракції у меншості. Більше того, абсолютна більшість ФОПів — торговців на єдиному податку — вже встановили РРО. Таким чином, у суспільстві та парламенті є абсолютно консолідована позиція щодо запровадження РРО», — додав «слуга народу».

Раніше Данило Гетьманцев заявляв, що наприкінці січня до парламенту внесуть проект закону, яким хочуть зобов'язати таксистів установлювати касові апарати в автомобілях.

Фото з Вікіпедії

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Стриптизер Сергій Глушко

«Піпка крихітна»: чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбився знімком у мікротрусиках

Ігор Шевадзуцький

Непереможний український супертяж битиметься з екссуперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі: дата та місце бою

Артем Фесько

«У мене був шок, коли почув своє ім’я»: переможець проєкту «Україна має талант» розповів, куди вкладе 250 тисяч гривень виграшу

пиріжки

Ці пиріжки виходять у всіх: дуже простий рецепт ситної та оригінальної закуски

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.