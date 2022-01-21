Податкова відслідковуватиме великі покупки українців: стали відомі деталі

Депутати не втрачають надії відстежити та взяти під контроль усі великі витрати українців. Очікується, що непрямі методи податкового контролю запрацюють після завершення періоду податкової амністії, тобто після 31 серпня 2022 року. Контролювати збираються всі великі покупки після цієї дати. Приблизний механізм контролю описав депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев в інтерв'ю Obozrevatel.

Законопроект про методи поки що розробляється, але депутати вже представляють, як працюватиме новий механізм. «Є велика покупка від якоїсь суми. Наприклад, від одного мільйона гривень. Після такої купівлі податкова отримує право запитати платника податків щодо джерел походження коштів. Якщо він не може підтвердити джерело походження коштів та податкова не бачить по своїх базах відповідні білі доходи, то донараховують податок на цю суму за стандартною ставкою», — пояснив Гетманцев. Під стандартною ставкою мається на увазі 19,5% від суми.

Механізм точно збираються задіяти при відслідковуванні угод щодо квартир, автомобілів. «В момент покупки, якщо працюватимуть непрямі методи, податкова може запитати, звідки гроші», — пояснив депутат. Що стосується покупок антикваріату або коштовностей, то поки що такі придбання не контролюються. «Якщо ми говоримо про антикваріат, коштовності, які не проходять реєстрами, до них (угод) можуть бути питання, але як податкова про них дізнається?» — додав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну запропонував перевірити всі доходи та великі покупки українців, починаючи з 1995 року. Міністр стверджував, що законопроект про непрямі методи контролю вже практично готовий. Але навіть депутати від «Слуги народу» визнали, що пропозицію міністра втілити у життя нереально.

Фото pixabay.com

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