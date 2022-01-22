У якому разі термін перебування на інвалідності через профзахворювання не зараховується до страхового стажу

Оскільки в Україні щорічно посилюються вимоги до страхового стажу, майбутніх пенсіонерів хвилює, чи враховуватимуться в ньому певні періоди, зокрема, пов'язані з травмами на виробництві.

У видання «Пенсійний кур'єр» звернулася людина, яка під час роботи у шкідливих умовах отримала травму — їй було встановлено інвалідність внаслідок трудового каліцтва. «Чи буде зарахований до мого страхового та пільгового стажу період перебування на інвалідності?» — спитав чоловік.

Такі випадки регламентуються декількома законами. Так, стаття 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Закон 1058) передбачає, що час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах.

Проте четверта частина цієї ж статті передбачає, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом (до 01.01.2004), зараховуються до страхового стажу у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Так, згідно зі статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення», час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах.



«Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням за період до 01.01.2004 зараховується як до страхового стажу, так і до стажу, що дає право на пільгову пенсію (якщо нещасний випадок стався під час роботи у шкідливих умовах або внаслідок профзахворювання). Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням за період після 01.01.2004 зараховується лише до стажу, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах (якщо нещасний випадок стався під час роботи у шкідливих умовах чи внаслідок профзахворювання). У страховий стаж, з урахуванням якого визначається розмір пенсії, цей період не зараховується», — зазначають експерти.

Нагадаємо, що у страховий стаж також зараховується час навчання на стаціонарі до 1 січня 2004 року (незалежно від рівня акредитації освітньої установи), якщо це підтверджено документами.

Фото з Pixabay

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