Чи потрібно декларувати майно, отримане у спадок: роз'яснення податкової

У податковій службі, де раніше розповіли, чи потрібно декларувати майно, яке отримується за договором про довічний догляд, уточнили, хто з отримувачів спадщини має вносити дані до податкової декларації.

Так, у ГУ ДПС у Тернопільській області зазначили, що оподаткування спадщини залежить від ступеня спорідненості та того, чи є його отримувач резидентом.

«За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї першого та другого ступенів споріднення. За ставкою 5% - спадкоємців, які не є членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. Ставка 18% застосовується для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента», — уточнюють у податковій.

Дохід у вигляді вартості майна вказується у річній податковій декларації. Виняток — ті, хто отримав спадщину, що оподатковується за нульовою ставкою на доходи фізичних осіб. Вони можуть не подавати декларацію. Щоправда, за відсутності інших підстав для подання декларації.

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставками 5% та 18%, зобов'язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за результатами звітного податкового року (до 1 травня 2022 року).

Раніше глава профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявляв про розробку проекту закону, який дозволяв би контролювати всі великі покупки українців. Його хочуть «запустити» після завершення «податкової амністії» — кампанія стартувала у вересні 2021 року і триватиме рівно рік.

Фото із сайту ДПС

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