Податковий борг тепер можуть стягнути без рішення суду: що важливо знати платнику

У податковій службі, де раніше розповіли, чи потрібно декларувати майно, яке отримується за договором про довічний догляд, нагадали, що зміни, що внесені до п. 95.5 ст. 95 Податкового кодексу України Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», дозволяють керівнику контролюючого органу чи його заступнику приймати рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу платника податків без звернення до суду. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Застосування позасудової процедури стягнення застосовуватиметься до податкового боргу, що виник в результаті несплати платником податків самостійно задекларованих грошових (податкових) зобов’язань, які є узгодженими, не підлягають оскарженню та повинні бути самостійно сплаченими платником або погашеними за допомогою органу стягнення.

Так, керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу якщо:

- податковий борг виник в результаті несплати самостійно задекларованих платником податків сум (без обмежень по сумі);

- борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженого грошового зобов’язання;

- у разі відсутності чи наявності у меншій сумі непогашеного зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково чи надміру сплачених ним грошових зобов’язань або бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Тобто, у випадку наявності непогашеного зобов’язання держави перед платником податків у сумі, що є меншою за суму податкового боргу, рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу приймається контролюючим органом в межах різниці між сумою податкового боргу та сумою зобов’язання держави.

Однак, стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, що виник в результаті несплати донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань, здійснюється, як і раніше, на підставі рішення суду.

Як писали «ФАКТИ», раніше глава профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявляв про розробку проекту закону, який дозволяв би контролювати всі великі покупки українців. Його хочуть «запустити» після завершення «податкової амністії» — кампанія стартувала у вересні 2021 року і триватиме рівно рік.

175

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter