Заробітчанам розповіли, скільки податків вони мають заплатити в Україні та як це зробити правильно

Перекази українських заробітчан залишаються одним з головних джерел іноземної валюти в Україні. Трудові мігранти, які перебувають на заробітках у країнах Європи, за 2021 рік зробили на 32% більше грошових переказів в Україну, ніж за попередній рік.

У Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області нагадали: якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то сума такого доходу включається до загального річного доходу одержувача грошей.

Українці, які отримали такий дохід, мають подати річну податкову декларацію до податкової. Оподатковується такий дохід за ставкою 18%.

Зменшити суму річного податкового зобов'язання можна на суму податків, сплачених за кордоном.

Якщо платник не має підтверджувальних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку за кордоном, то такий платник зобов'язаний подати до податкової заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

За порушення передбачено штрафні санкції.

Не зараховуються до зменшення суми річного податкового зобов'язання платника податків:

- податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

- поштові податки;

- податки на реалізацію (продаж);

- інші непрямі податки незалежно від цього, належать вони до категорії прибуткових податків чи вважаються окремими податками відповідно до законодавства іноземних держав.

«Сума податку з іноземного доходу платника ПДФО-резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму ПДФО, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника ПДФО відповідно до законодавства України», — йдеться у повідомленні.



Про те, які нові податки з'являться в Україні з 2022 року, у матеріалі «ФАКТІВ».



Фото: https://ua.depositphotos.com

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