В Україні несподівано зросла кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень на місяць: у ПФУ озвучили цифри

В Україні наприкінці 2021 року підвищився середній розмір пенсій. Станом на 1 січня 2022 року він становить 3991,53 грн, але майже половина українських пенсіонерів отримує менш як 3 тисяч гривень.

За даними Пенсійного фонду, виплати отримують 10,8 млн людей, з них 2,7 млн пенсіонерів ще працюють.

Такі види пенсій отримують в Україні на 1 січня 2022 року.

Середній розмір виплат отримують лише 21,2% пенсіонерів. Мінімум до 2000 грн щомісяця виплачують 13%, а з 2000 до 3000 — 35,6% пенсіонерам.

Кількість пенсіонерів, які після підвищення стали одержувати від 4000 до 5000 тис. грн, зросла на 1,6%.

Тих, хто отримує від 5000 до 10000 тисяч, значно побільшало. Якщо торік їхній відсоток становив 11,6, то поточного року він зріс до 15,4.

Понад 10 тисяч одержують 4,7% громадян пенсійного віку.

Майже 72% пенсіонерів одержують виплати через банки.

Нагадаємо, 2022 року уряд запланував кілька етапів підвищення пенсій.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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