Новий тиждень розпочнеться в Україні з подорожчання бензину та дизпалива: на скільки зростуть ціни

В Україні з 24 січня подорожчає бензин та дизпаливо. Про це написав у Facebook директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

«Нафта вчора (20 січня. — Авт.) пробила $ 90/бар. і цим показала зростання з початку року майже на 15%. На гривню з початку року зміцнів долар, на 1,2 грн — євро. Оптові ціни на бензин і ДП на внутрішньому ринку додали 2,50 грн/л. Прогноз по колонках на наступний тиждень (аж із понеділка): плюс 1,45 грн/л за бензином та 1,85 грн/л за дизпаливом», — написав він.

Експерт додав, що зараз в Україні достатньо палива.

Як писали «ФАКТИ», через подорожчання енергоносіїв в Україні різко зросла роздрібна вартість багатьох продуктів. Уряд навіть запровадив регулювання цін на деякі соціально значущі продукти. Проте виробники та продавці попереджають, що такі заходи можуть призвести до дефіциту продуктових товарів, ціни на які обмежені державою.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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