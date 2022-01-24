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Пенсії не буде: в Ощадбанку пояснили, хто може залишитися без виплат після 31 березня

8:57 24 січня 2022
ощадбанк

Державний Ощадбанк зсунув дату, після якої обіцяє заблокувати старі банківські картки для пенсіонерів-переселенців із Донецька та Луганська. У банку попереджають, що перенесення дати — швидше за все останнє, тому всім власникам старих карток доведеться поспішити їх переоформити. Усі, хто не вкладеться у строки, ризикує не отримати виплат. Про це повідомляє «Донбас. Реалії» .

«Кінцева дата — 31 березня 2022 року. Ще раз закликаю людей звернутися до відділень Ощадбанку, — каже начальник Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко. — Було два роки, щоби отримати ці картки. Останнє рішення ухвалили через рішення влади щодо продовження адаптивного карантину».

Після того, як було оголошено, що картки будуть дійсні лише до 31 грудня 2021 року, за місяць до Ощадбанку звернулися близько 8 тисяч жителів окупованих територій. Це незважаючи на те, що функціонує лише один КПВВ на лінії розмежування. У банках приймають щодня 700−800 осіб, а ще 100 тисяч карток продовжують чекати на своїх власників.

Нагадаємо, мешканці окупованих територій обурюються, що окупанти, скориставшись пандемією як приводом, закрили КПВВ, і пенсіонери за українською пенсією змушені їхати через Росію. Поїздка займає дві доби і коштує недешево.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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