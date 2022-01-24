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Гроші

Роботодавці готові платити 60 тисяч грн і більше: названо вакансії із найвищими зарплатами

11:18 24 січня 2022
вакансії

Карантинний рік перерозподілив тенденції на ринку праці. Якщо говорити про робітничі професії, то роботодавці найчастіше шукають продавців, водіїв та вантажників, а найвищі зарплати готові платити у сфері будівництва та перевезень. Це показало дослідження аналітиків OLX Робота.

На найвищу зарплату з робітничих професій можуть розраховувати далекобійники. Роботодавці готові платити їм 60,5 тис. грн. У середньому водіям пропонують 19,6 тис. гривень, а загалом у сфері перевезень та логістики — 16 750 грн.

Найбільше високооплачуваних робочих вакансій спостерігалося у категорії «Будівництво». До 52,2 тис. грн пропонують плиточникам, до 35 тис. грн — фасадникам, від 20 тис. грн — екскаваторникам. Фахівці з підбору персоналу звертають увагу, що великий попит на будівельників та, відповідно, високі зарплати зафіксовані у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій області, а також у туристичних регіонах (Івано-Франківщина та Львівщина).

Про те, скільки зараз готові платити «білим комірцям», докладно у статті «Де українцям заробити грошей: експерти назвали топ затребуваних професій».

Фото pixabay.com

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