«Пенсіонерів жахливо багато»: чи варто українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, чекати на реальне підвищення пенсій

За останні п'ять років кількість пенсіонерів в Україні знизилася майже на мільйон — з 11,725 млн до 10,841 млн, проте це не приносить «полегшення» Пенсійному фонду.

Як пише «Телеграф», економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що цього року на виплати пенсіонерам знадобиться 660 млрд грн, а невдовзі ця цифра збільшиться до 1 трлн грн.

«Все одно у нас жахливо багато пенсіонерів, тому у людей такі маленькі пенсії та великі проблеми з Пенсійним фондом. Цього року Україні потрібно 660 млрд грн, щоб виплатити пенсію, а ще кілька років тому було достатньо 500 млрд грн. А невдовзі потрібно буде 1 трлн грн. Це просто глухий кут. Пенсії в Україні можна платити тільки за рахунок ЄСВ, який українці здебільшого платити не хочуть», — зазначив він.

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А старший економіст Case Ukraine Володимир Дубровський зазначав, що за останні три роки кількість платників у Пенсійний фонд зменшилась майже пропорційно до скорочення кількості пенсіонерів. Якщо 2018 році платників налічувалося 10,8 млн, то на кінець 2021 року — вже 9,95 млн.

Експерти стверджують, що ця тенденція характерна для країн з такою демографією, як Україна — кількість тих, хто сплачує внески до ПФ, скорочується швидше, ніж кількість пенсіонерів.

Раніше у Пенсійному фонді повідомляли, що пенсію у розмірі від двох до трьох тисяч гривень отримує більшість пенсіонерів — 35,6 відсотка, а 21,2 відсотка — від трьох до чотирьох тисяч.

Фото з Pixabay

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