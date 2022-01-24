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Виплату пенсії можуть скасувати: у ПФУ назвали можливі причини

13:27 24 січня 2022
пенсії

Пенсійний фонд назвав причини, які можуть призвести до скасування вже призначеної пенсії. Проблемою можуть стати помилки у документах, неподання необхідних відомостей у встановлений термін, виїзд за кордон.

Відповідно до базового закону про пенсійне страхування, причиною призупинити/припинити виплати є:

  • смерть пенсіонера чи неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;
  • виявлення помилок у документах, на підставі яких було призначено пенсію.
  • виїзд за кордон до країни, з якою в України не передбачено міжнародних договорів про пенсії (на весь період проживання за кордоном).

Ще однією причиною залишитись без виплат може бути проживання на окупованій території та не переоформлена вчасно карти Ощадбанку, на яку нараховуються виплати.

У всіх випадках виплати припиняються за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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