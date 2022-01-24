Платний BankID з 1 лютого: що зміниться, тарифи та які умови для входу в «Дію»

З 1 лютого у системі BankID НБУ запроваджуються тарифи на послуги, що надаються абонентам системи, зокрема за підключення та користування нею. Однак це не стосується фізичних осіб-користувачів, у тому числі й тих, хто використовує застосунок «Дія».

Як повідомляє gsminfo.com.ua, вхід у «Дію» залишиться безкоштовним. Так, у прес-службі Національного банку заявили, що якщо людина зіткнеться з інформацією про те, що за додаток «Дія» потрібно платити, то це — «точно фейк».

Щодо тарифів, то вони такі:

підключення до системи абонента — 2500 грн;

підключення до системи додаткового абонентського вузла — 2000 грн;

супровід підключеного до системи абонента — 600 грн щомісяця;

обробка системою кожного успішного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації між абонентом-ідентифікатором та абонентом-постачальником послуг (платником за цією послугою є абонент-постачальник послуг) — 0,10 грн.

Нагадаємо, що після недавньої атаки хакерів невідомі у мережі запропонували купити бази даних, які, як вони стверджували, були «злиті» після злому «Дії». Однак у «Дії» заявили, що витоку даних не було.

Фото з Pixabay

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