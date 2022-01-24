ЄСВ для ФОП: хто має право не платити та як правильно заповнити декларацію

Но фоні новин про інновації в процесі декларування доходів для спрощенців 1−3 групи, Державна податкова служба також служба нагадала як правильно заповнювати ці декларації. Та й загалом — хто з підприємців може не сплачувати єдиний соціальний внесок.

Зокрема у ДПС нагадали, що з 1 січня 2021 року статтю 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнено частиною шостою, згідно з якою передбачено звільнення від сплати за себе єдиного внеску ФОП, які мають основне місце роботи: за умови, що їх роботодавці сплатили за них страховий внесок розмірі, не меншому мінімального (з 1 січня 2021 року — 1320 грн., з 1 грудня 2021 року — 1430 грн.)

В той же час, такі особи можуть стати платниками єдиного соціального внеску — якщо роботодавець сплатить за них суму, меншу мінімального розміру. Їм доведеться доплатити хоча б до встановленого мінімуму.

Також податкова нагадала про необхідність ФОПам заповнити декларацію, оскільки з 1 січня 2022 року розпочалася кампанія з подання податкової декларації за результатами 2021 року. Та роз`яснила, як її правильно заповнювати тим з них, хто має основне місце роботи. Оскільки для таких підприємців є певні виключення та особливості:

ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування та протягом всього 2021 року мали основне місце роботи, на якому роботодавцем за таку фізичну особу сплачувався щомісячно єдиний внесок у розмірі не менше мінімального, не заповнюють та не подають разом з декларацією додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску». ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування та лише в окремих місяцях 2021 року мали основне місце роботи, на якому роботодавцем за таку фізичну особу сплачувався єдиний внесок у розмірі не менше мінімального, заповнюють та подають разом з декларацією додаток 1*.

* У такому випадку в цьому додатку ФОП у 8 рядку вказує період перебування на спрощеній системі оподаткування протягом року (наприклад з 01.01.2021 по 31.12.2021), а в таблиці «Визначення сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», у місяцях, в яких роботодавцем сплачено єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску в колонках «2» та «4» проставляє значення 0, в колонці «3» розмір єдиного внеску вказується відсоток єдиного внеску, тобто значення 22.

У місяцях, в яких роботодавцем сплачено єдиний внесок у розмірі менше мінімального страхового внеску в колонках «2» та «4» ФОП визначає базу нарахування єдиного внеску та суму єдиного внеску, але не менше мінімального страхового внеску. В колонці «3» незмінним залишається розмір єдиного внеску, тобто 22.

Нагадаємо, що процес виводу доходів населення з тіні триває. Зокрема, в Україні хочуть заборонити оформлювати співробітників як ФОП.

Фото Pixabay

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