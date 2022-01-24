В уряді запевняють, що курс долара в Україні коливається в межах валютного коридору, який є одним із «головних макроекономічних показників здорової економіки та стабільності». Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Курс долара сьогодні 28,3, є валютний коридор, у якому він коливається і це один із головних макроекономічних показників здорової економіки та стабільності», — сказав глава Кабміну, зазначивши, що уряд із Національним банком України чітко контролюють ситуацію на валютному ринку, тому загроз функціонуванню національної економіки немає, крім дезінформаційного тиску.

«Інших факторів, які можуть нести дестабілізацію національної економіки — немає», — запевнив глава уряду.

Відзначимо, що курс продажу долара на міжбанківському валютному ринку України 24 січня 2022 року, порівняно із закриттям попередньої сесії, зріс на 37 копійок до 28,60 гривень за долар, а курс купівлі — до 28,58 гривень за долар. Такі дані оприлюднила компанія «Укрділінг».

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