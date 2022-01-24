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НБУ чітко керує ситуацією, — Шмигаль про курс долара

21:24 24 січня 2022
НБУ чітко керує ситуацією,&nbsp;— Шмигаль про курс долара

В уряді запевняють, що курс долара в Україні коливається в межах валютного коридору, який є одним із «головних макроекономічних показників здорової економіки та стабільності». Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Курс долара сьогодні 28,3, є валютний коридор, у якому він коливається і це один із головних макроекономічних показників здорової економіки та стабільності», — сказав глава Кабміну, зазначивши, що уряд із Національним банком України чітко контролюють ситуацію на валютному ринку, тому загроз функціонуванню національної економіки немає, крім дезінформаційного тиску.

«Інших факторів, які можуть нести дестабілізацію національної економіки — немає», — запевнив глава уряду.

Відзначимо, що курс продажу долара на міжбанківському валютному ринку України 24 січня 2022 року, порівняно із закриттям попередньої сесії, зріс на 37 копійок до 28,60 гривень за долар, а курс купівлі — до 28,58 гривень за долар. Такі дані оприлюднила компанія «Укрділінг».

Читайте також ексклюзивний матеріал «ФАКТІВ» «Чому дорожчає валюта і коли долар буде по 29 гривень: прогнози експертів» .

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