Касові апарати не лише для таксистів: які податкові зміни планують в Україні

Влада продовжує курс на тотальну фіскалізацію малого бізнесу. Так, крім таксі, касові апарати можуть з'явитися у перукарнях, ремонтних компаній та представників інших професій. Як повідомив Pavlovsky NEWS голова податкового комітету ВР Данило Гетьманцев, перелік включає 27 видів послуг.

Ставку податку пропонується встановити лише на рівні 5%.

Відповідний законопроект зараз перебуває на стадії погодження з Міністерством інфраструктури.

Нардеп наголосив, що нова хвиля фіскалізації буде виключно добровільною — будь-яка фізична особа-підприємець зможе подати заявку в «Дії» та встановити на свій телефон РРО, а для припинення використання такої опції не треба буде зніматися з реєстрації.

Нагадаємо, раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики констатував збільшення обсягів видачі фіскальних чеків представниками бізнесу в Україні, ніж у 5 разів.

«Я думаю, що ця реформа відбулася, а будь-які маніпуляції щодо перенесення, скасування — від лукавого» , — заявив Гетьманцев.

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