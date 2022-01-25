Деяким ФОП не потрібно морочитися з «первинкою»: деталі

З січня 2022 року фізосіб-підприємців (ФОП) зобов'язали обзавестися реєстраторами (касовими апаратами) та вести облік торгових операцій. У той же час податкова спростувала чутки, що на кожному торговому об'єкті повинна додатково зберігатися первинна бухгалтерська документація і вестися облік товарних запасів. З роз'ясненням виступив заступник начальника управління фактичних перевірок Департаменту податкового аудиту ДПС Роман Добрянський.

Як пояснює представник податкової, вести облік товарних запасів за місцем їх реалізації повинні ФОП ІІІ групи — платники ПДВ, а також підприємці, якщо вони:

реалізують технічно складні побутові товари (що передбачають гарантійний ремонт);

реалізують ліки та вироби медичного призначення;

реалізують ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

За словами представника податкової, на підприємців, які не підпадають у зазначені вище категорії, не поширюється зобов'язання зберігати на об'єкті облікові документи, реєстри бухгалтерського обліку щодо походження товарів. Від ФОП, які не належать до категорій ризику та не є платниками ПДВ, Податковий кодекс не вимагає накопичувати, систематизувати первинні документи. Не йдеться в законах і про обов'язок пред'являти такі документи при податковому контролі.

«Якщо не буде скарг від споживачів, що не видали фіскальний чек, якщо не буде встановлено, що кількість наявних господарських одиниць всупереч логіці перевищує кількість найманих працівників, якщо не буде звернень органів державної влади…, то у податкового органу будь-якого рівня просто не буде можливості, згідно з законодавством, проводити перевірки», — запевнив Добрянський.

Нагадаємо, раніше депутати також змушені були роз'яснювати, що закони про касові апарати (РРО/ПРРО) не передбачають обов'язкового бухгалтерського обліку для всіх підприємців на єдиному податку.

Фото ua.depositphotos.com

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