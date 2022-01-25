28.55 / 28.85 31.68 / 32.35
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Деяким ФОП не потрібно морочитися з «первинкою»: деталі

7:35 25 січня 2022
бухгалтерія

З січня 2022 року фізосіб-підприємців (ФОП) зобов'язали обзавестися реєстраторами (касовими апаратами) та вести облік торгових операцій. У той же час податкова спростувала чутки, що на кожному торговому об'єкті повинна додатково зберігатися первинна бухгалтерська документація і вестися облік товарних запасів. З роз'ясненням виступив заступник начальника управління фактичних перевірок Департаменту податкового аудиту ДПС Роман Добрянський.

Як пояснює представник податкової, вести облік товарних запасів за місцем їх реалізації повинні ФОП ІІІ групи — платники ПДВ, а також підприємці, якщо вони:

  • реалізують технічно складні побутові товари (що передбачають гарантійний ремонт);
  • реалізують ліки та вироби медичного призначення;
  • реалізують ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

За словами представника податкової, на підприємців, які не підпадають у зазначені вище категорії, не поширюється зобов'язання зберігати на об'єкті облікові документи, реєстри бухгалтерського обліку щодо походження товарів. Від ФОП, які не належать до категорій ризику та не є платниками ПДВ, Податковий кодекс не вимагає накопичувати, систематизувати первинні документи. Не йдеться в законах і про обов'язок пред'являти такі документи при податковому контролі.

«Якщо не буде скарг від споживачів, що не видали фіскальний чек, якщо не буде встановлено, що кількість наявних господарських одиниць всупереч логіці перевищує кількість найманих працівників, якщо не буде звернень органів державної влади…, то у податкового органу будь-якого рівня просто не буде можливості, згідно з законодавством, проводити перевірки», — запевнив Добрянський.

Нагадаємо, раніше депутати також змушені були роз'яснювати, що закони про касові апарати (РРО/ПРРО) не передбачають обов'язкового бухгалтерського обліку для всіх підприємців на єдиному податку.

Фото ua.depositphotos.com

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Члени королівської сім&#39;ї

Принц Чарльз запросив принца Гаррі та Меган Маркл до себе в гості — заради своєї дружини Камілли та онуки Лілібет

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.