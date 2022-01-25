28.49 / 28.86 32.11 / 32.65
Київ: -9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Мінімалка та надбавки військовим пенсіонерам у 2022 році: коли чекати на підвищення

11:14 25 січня 2022
Гривні

У 2022 році в уряді обіцяють 12 етапів підвищення пенсійних виплат, зокрема, й військовим пенсіонерам.

Як пише «НВ», надбавка до пенсій учасників бойових дій встановлюється у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та залежить від цього показника, який було збільшено у грудні 2021 року. У поточному році заплановано два етапи підвищення прожиткового мінімуму для різних категорій громадян — влітку та у грудні.

Так, на початок січня пенсійна надбавка для військових пенсіонерів становить 483,5 грн, з 1 липня — 506,75 грн, з 1 грудня 523,25 грн.

Збільшиться й розмір мінімальної пенсії для військових пенсіонерів з УБД, що становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

  • на 1 січня 2022 року — 4061,4 грн (210% від 1934 грн прожиткового мінімуму);
  • з 1 липня — 4256,7 грн;
  • з 1 грудня — 4 395,3 грн.

Якщо розмір пенсійних виплат буде меншим за ці показники, учасникам бойових дій встановлять доплати до необхідного рівня (щомісячна державна адресна допомога до пенсії).

Нагадаємо, що на даний момент середня пенсія в Україні становить 3 915 гривень, проте більша частина пенсіонерів отримує виплати менше, ніж 3 тисячі гривень.

Фото Pixabay

185

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Торт Пломбір

Торт «Пломбір» без випічки та без міксера: простий рецепт від Бабусі Еми

Олександр Усик і Тайсон Ф&#39;юрі

Джошуа дав добро на мегабій Усик — Ф'юрі: названо суму відступних

Монета

За 875 тисяч доларів продано монету XIII століття — гроші поділять скарбошукач і власник землі, де знайдено скарб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.