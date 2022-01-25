Мінімалка та надбавки військовим пенсіонерам у 2022 році: коли чекати на підвищення

У 2022 році в уряді обіцяють 12 етапів підвищення пенсійних виплат, зокрема, й військовим пенсіонерам.

Як пише «НВ», надбавка до пенсій учасників бойових дій встановлюється у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та залежить від цього показника, який було збільшено у грудні 2021 року. У поточному році заплановано два етапи підвищення прожиткового мінімуму для різних категорій громадян — влітку та у грудні.

Так, на початок січня пенсійна надбавка для військових пенсіонерів становить 483,5 грн, з 1 липня — 506,75 грн, з 1 грудня 523,25 грн.

Збільшиться й розмір мінімальної пенсії для військових пенсіонерів з УБД, що становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

на 1 січня 2022 року — 4061,4 грн (210% від 1934 грн прожиткового мінімуму);

з 1 липня — 4256,7 грн;

з 1 грудня — 4 395,3 грн.

Якщо розмір пенсійних виплат буде меншим за ці показники, учасникам бойових дій встановлять доплати до необхідного рівня (щомісячна державна адресна допомога до пенсії).

Нагадаємо, що на даний момент середня пенсія в Україні становить 3 915 гривень, проте більша частина пенсіонерів отримує виплати менше, ніж 3 тисячі гривень.

Фото Pixabay

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