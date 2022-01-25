Страхові пенсії, чорнобильцям та військовим підвищать з 1 березня: скільки отримуватимуть українці

У Мінсоцполітики роз'яснили, як збільшаться пенсії з 1 березня 2022 року після індексації виплат. У проекті постанови міністерства пропонується збільшити пенсії за віком, а також виплати військовим, «чорнобильцям», людям з інвалідністю, а також найстаршим категоріям пенсіонерів (75 років і більше).

Таким чином, залежно від виду пенсії надбавка становитиме:

до страхових пенсій, призначених до 2019 року — 14% (в середньому 500 грн, але не менше 100 грн);

— 14% (в середньому 500 грн, але не менше 100 грн); до пенсії військовим — 700 грн у середньому;

— 700 грн у середньому; до мінімальних пенсій за інвалідністю «чорнобильцям» — 400 грн у середньому;

— 400 грн у середньому; до пенсії особам 75−80 років — 456 грн;

до пенсії 80-річним та старшим — 570 грн.

Крім того, пропонується встановити:

доплату особам, які не потрапили під індексацію пенсій, — 135 грн на місяць;

мінімальну пенсію особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) — 2300 грн;

мінімальну пенсію непрацюючим особам без повного стажу — 2100 грн;

В рамках тієї ж ухвали пропонується збільшити:

допомогу на дитину в багатодітній сім'ї до 2100 грн (зараз 1700 грн);

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю — до 2100 грн (зараз 1934 грн).

Нагадаємо, згідно з офіційною статистикою середня пенсія в Україні на даний момент становить 3915 гривень, проте половина громадян, що вийшли на пенсію, отримує менше 3 тисяч гривень.

Фото ua.depositphotos.com

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