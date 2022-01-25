Страхові пенсії, чорнобильцям та військовим підвищать з 1 березня: скільки отримуватимуть українці
У Мінсоцполітики роз'яснили, як збільшаться пенсії з 1 березня 2022 року після індексації виплат. У проекті постанови міністерства пропонується збільшити пенсії за віком, а також виплати військовим, «чорнобильцям», людям з інвалідністю, а також найстаршим категоріям пенсіонерів (75 років і більше).
Таким чином, залежно від виду пенсії надбавка становитиме:
- до страхових пенсій, призначених до 2019 року — 14% (в середньому 500 грн, але не менше 100 грн);
- до пенсії військовим — 700 грн у середньому;
- до мінімальних пенсій за інвалідністю «чорнобильцям» — 400 грн у середньому;
- до пенсії особам 75−80 років — 456 грн;
- до пенсії 80-річним та старшим — 570 грн.
Крім того, пропонується встановити:
- доплату особам, які не потрапили під індексацію пенсій, — 135 грн на місяць;
- мінімальну пенсію особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) — 2300 грн;
- мінімальну пенсію непрацюючим особам без повного стажу — 2100 грн;
В рамках тієї ж ухвали пропонується збільшити:
- допомогу на дитину в багатодітній сім'ї до 2100 грн (зараз 1700 грн);
- соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю — до 2100 грн (зараз 1934 грн).
Нагадаємо, згідно з офіційною статистикою середня пенсія в Україні на даний момент становить 3915 гривень, проте половина громадян, що вийшли на пенсію, отримує менше 3 тисяч гривень.
Фото ua.depositphotos.com76
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter