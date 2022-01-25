Рада збільшила ліміт на посилки з-за кордону до 150 євро

Чотири роки тому в Україні запроваджували обмеження на посилки з-за кордону — без декларування можна було отримувати товари на загальну суму до 150 євро, потім ліміти було знижено.

А нині Верховна Рада України затвердила зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

«Проектом закону вносяться зміни до Податкового кодексу, які повернуть право отримувати без оподаткування замовлення із закордонних інтернет-магазинів на суму до 150 євро», — повідомляють в інформаційному управлінні парламенту.

На даний момент ліміт — 100 євро, все, що понад ліміту, підлягає оподаткуванню.

Нагадаємо, що нардепи на засіданні 25 січня не змогли внести до порядку денного президентські законопроекти про подвійне громадянство та економічний паспорт українця. Причому президентська фракція дала лише 180 голосів.

Фото Pixabay

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