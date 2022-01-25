Пенсія для учасників бойових дій: хто має право отримувати її достроково та в якому розмірі

В Україні учасникам бойових дій належить не лише надбавка до пенсії, а й право раніше піти на заслужений відпочинок.

Право на призначення дострокової пенсії, за даними Пенсійного фонду, мають:

- військовослужбовці чоловіки, які досягли 55 років, та жінки віком 50 років, за наявності у них страхового стажу не менш як 25 років у чоловіків та не менш як 20 років у жінок;

- особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях у контртерористичній операції,

- особи, які мають інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва.

Для призначення дострокової пенсії необхідно звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду з посвідченням про встановлення відповідного статусу та документами, що підтверджують участь у бойових діях, а також документи про вік та стаж.

Розмір дострокової пенсії за віком залежить від страхового стажу та отриманого заробітку.

До пенсії також встановлюються надбавки, підвищення та доплати, право на встановлення яких передбачено законодавством.

Нагадаємо, в Україні збільшили пенсійні виплати непрацездатним членам сім'ї загиблих чи померлих учасників АТО/ООС.

Мінімальний розмір пенсійної виплати кожному з непрацездатних батьків, дружині загиблих та померлих учасників АТО/ООС встановлено на рівні 7 800 гривень.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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