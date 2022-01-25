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Гроші

Ставка податку на доходи може бути знижена до 10 відсотків: стало відомо, які зміни чекають на ФОП третьої групи

19:18 25 січня 2022
люди

В Україні хочуть заборонити компаніям оформляти своїх співробітників приватними підприємцями. Але при цьому підприємствам обіцяють зменшити податкове навантаження.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає «Фокус».

За словами нардепа, роботодавцям запропонували зменшити ставку податку на доходи фізичних осіб та одночасно оформити до штату так званих «зарплатних ФОПів». Зменшення ставки податку можливе до 10%.

Гетманцев зазначив, що боротьба з «зарплатними ФОПами» — частина податкової реформи. Так держава хоче змусити всіх сплачувати податки.

Зараз, якщо роботодавець бере на роботу людину й оформляє не в штат як найманого працівника, а як ФОП, то працівник реєструється платником єдиного податку третьої групи й сам сплачує ЄСВ та єдиний податок у 5% від доходу.

Якби він був оформлений як найманий працівник, то роботодавець мав би за нього платити 22% ЄСВ, 19,5% податку на доходи фізосіб та військовий збір.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбулися акції підприємців, які протестували проти обов'язкового застосування касових апаратів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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