Березнева індексація пенсій: хто з початком весни отримуватиме на 400, 500 та 700 грн більше

У 2022 році на пенсіонерів очікує поетапне збільшення виплат. Зокрема, у березні передбачено індексацію пенсій, у тому числі працюючим пенсіонерам. Крім того, Кабмін запланував розширення програми доплат до пенсії особам, яким виповнилося 70 років. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови, у якому пропонується підняти розмір пенсій та соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення.

Зокрема, пропонується проіндексувати на 14%:

- страхові пенсії, призначені до 2019 року — середній розмір підвищення складе близько 500 грн;

- пенсії військовим — середній розмір підвищення складе 700 грн;

- мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС — середній розмір підвищення становитиме 400 грн;

- інші пенсії особам з інвалідністю у складі ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Тим, чиї пенсії не підпадуть під індексацію, пропонують доплачувати 135 грн/місяць.

Пропонується визначити індексацію на 14% розмірів щомісячних компенсаційних виплат до пенсії людей похилого віку.

Після індексації виплати становитимуть 456 грн (для пенсіонерів віком 75−80 років) та 570 грн (для тих, хто старший за 80).

Крім того, пропонується підвищити мінімальну пенсію людям з інвалідністю І групи, які мають повний страховий стаж до 2300 грн.

Непрацюючим пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію через брак стажу, хочуть збільшити виплату на 166 грн, до 2100 грн.

Розмір державної допомоги уряд має намір збільшити з 1700 грн до 2100 грн на допомогу для кожної дитини у багатодітній сім'ї. Для людей з інвалідністю та тих, хто не має права на пенсію, це підвищення становитиме 166 грн (з 1934 грн до 2100 грн).

Нагадаємо, учасники бойових дій, за дотримання певних умов, можуть оформити дострокову пенсію.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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