«Невдахи» березня: кому з пенсіонерів навесні додадуть до виплат від 100 до 135 грн

В Україні влада має намір підняти розмір пенсій та соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення. Але попри обіцянки уряду та особисто прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, суттєву індексацію отримають не всі.

Так тим людям, чиї пенсії не підпадають під індексацію, пропонують доплачувати 135 грн/місяць, повідомляється на офіційному порталі Мінсоцполітики.

Пропонується підвищити мінімальну пенсію людям з інвалідністю І групи, які мають повний страховий стаж, на 100 грн до 2300 грн.

Непрацюючим пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію через брак стажу, збільшити виплату на 166 грн, до 2100 грн.

Крім того, пропонується визначити індексацію на 14% розмірів щомісячних компенсаційних виплат до пенсії людей похилого віку. Після індексації виплати становитимуть 456 грн (для пенсіонерів віком 75−80 років) та 570 грн (для тих, хто старший за 80).

Також уряд має намір збільшити розмір державної допомоги з 1700 до 2100 грн на допомогу для кожної дитини в багатодітній сім'ї. Для людей з інвалідністю та тих, хто не має права на пенсію, це підвищення становитиме 166 грн (з 1934 грн до 2100 грн).

Фото: https://ua.depositphotos.com

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