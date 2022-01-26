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Гроші

«Невдахи» березня: кому з пенсіонерів навесні додадуть до виплат від 100 до 135 грн

9:35 26 січня 2022
гроші

В Україні влада має намір підняти розмір пенсій та соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення. Але попри обіцянки уряду та особисто прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, суттєву індексацію отримають не всі.

Так тим людям, чиї пенсії не підпадають під індексацію, пропонують доплачувати 135 грн/місяць, повідомляється на офіційному порталі Мінсоцполітики.

Пропонується підвищити мінімальну пенсію людям з інвалідністю І групи, які мають повний страховий стаж, на 100 грн до 2300 грн.

Непрацюючим пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію через брак стажу, збільшити виплату на 166 грн, до 2100 грн.

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Крім того, пропонується визначити індексацію на 14% розмірів щомісячних компенсаційних виплат до пенсії людей похилого віку. Після індексації виплати становитимуть 456 грн (для пенсіонерів віком 75−80 років) та 570 грн (для тих, хто старший за 80).

Також уряд має намір збільшити розмір державної допомоги з 1700 до 2100 грн на допомогу для кожної дитини в багатодітній сім'ї. Для людей з інвалідністю та тих, хто не має права на пенсію, це підвищення становитиме 166 грн (з 1934 грн до 2100 грн).

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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