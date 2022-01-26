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Гроші

«Фактично не платитимуть»: Гетьманцев розповів про штрафи для ФОП

11:24 26 січня 2022
Гетьманців

Незважаючи на протести фізосіб-підприємців, які тривають під Верховною Радою, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у черговий раз заявив, що «касові апарати» для ФОП ніхто не скасовуватиме.

У соціальних мережах він написав, що систему РРО не скасують «попри мантри шахраїв».

«Ті кілька тисяч ФОП, які ще не встановили РРО, мають небагато часу — до лютого, щоб встановити систему. І як інші сумлінні колеги, ФОП фактично будуть звільнені від штрафів на 2022 рік», — заявив Гетьманцев і додав, що він запропонував зменшити штрафи для підприємців, які з 1 січня зобов'язані використовувати РРО або ПРРО.

При цьому «слуга народу» пропонує штрафувати підприємців залежно від того, коли ними було встановлено систему. І нараховуватимуться штрафи не автоматично, а за підсумками перевірки податкової.

Нагадаємо, що у Раді підготували законопроект про зменшення у 10 разів штрафів за невикористання підприємцями РРО.

Фото зі сторінки Данила Гетьманцева із соціальних мереж

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