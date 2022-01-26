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Проживання за кордоном або зміна місця проживання: названо причини, через які в українців можуть забрати пенсію після верифікації

11:32 26 січня 2022
чоловік

Українські пенсіонери у деяких випадках можуть втратити пенсійні виплати. Якщо при верифікації (перевірці) з'ясується, що у документах, на підставі яких було призначено пенсію, є серйозна помилка, то можуть відмовити у пенсії або навіть змусити повернути вже отримані пенсійні виплати від держави.

Відповідно до закону про обов'язкове пенсійне страхування, причинами призупинення або припинення виплат можуть бути:

- помилка у прізвищі;

- отримання виплат за фальшивими документами;

- проживання пенсіонера за кордоном. У цьому виплата припиняється весь період перебування пенсіонера там;

- не одержання пенсії протягом 6 місяців;

- пенсіонер є мігрантом або змінив місце проживання.

Виплати припиняються за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або рішенням суду.

Українцям, які проживають на окупованій території та не переоформили вчасно картку «Ощадбанку» для виплат, також може бути припинена пенсія.

Нагадаємо, учасники бойових дій можуть оформити дострокову пенсію.

Як повідомляли «ФАКТИ», влада має намір у березні провести індексацію пенсійних виплат. Деякі категорії пенсіонерів отримають суттєву добавку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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