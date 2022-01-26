Курс долара наблизився до позначки 29 гривень: експерти розповіли, чого чекати до кінця тижня

Стрімке знецінення національної валюти, що відбулося з 12 по 19 січня, дещо сповільнилося. Так, з 19 січня долар подорожчав на 26 копійок, а євро навіть подешевшав — на 4 копійки. У середу, 26 січня, Нацбанк України встановив офіційні курси на рівні 28,67 грн за долар і 32,30 грн за євро. На готівковому валютному ринку основні іноземні валюти також подорожчали. В обмінниках долари можна здати в середньому по 28,56 грн, купити — по 28,88 грн; євро — здати по 32,16 грн, купити — по 32,63 грн.

«За минулий тиждень курс долара до гривні виріс у всіх сегментах валютного ринку на 0,9−1,9%, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, зріс з 28,12 до 28,67 грн (+1,9%). Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДілінг», за цей час зросли з 28,37−28,39 грн до 28,72−28,74 грн (+1,2%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень збільшились з 28,26−28,54 грн до 28,52−28,87 грн (+0,9% - +1,2%). При цьому різниця між середніми курсами купівлі та продажу розширилася з 1,0% до 1,2% за рахунок швидшого зростання курсу продажу.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 28,9 грн, а готівковий долар у банках — близько 28,8−29,0 грн", — вважає Вадим Йосуб.

Головним фактором, що впливає на курс гривні, залишається загроза повномасштабної війни з Росією.

«У вівторок долар США щодо гривні продовжив зміцнюватися, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ виходив на ринок з валютними інтервенціями на продаж. Сальдо активних операцій Нацбанку, тобто різниця між обсягами купівлі та продажу іноземних валют, на міжбанку з початку січня становило 731 млн доларів США. Нагадаю, що у березні 2020 року, під час першої хвилі пандемії коронавірусу, НБУ витратив понад 2 млрд доларів на підтримку гривні. Торговельна сесія вівторка щодо валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 28,74 грн, курс євро зріс до позначки 32,42 грн.

На міжбанку, як і раніше, найактивніші — імпортери та закордонні інвестори. Новина про евакуацію співробітників диппредставництва США лише погіршила настрої учасників ринку. Геополітична ситуація на кордоні України з Росією вкрай напружена. Ризик військового вторгнення залишається досить високим. На цьому фоні курс українських євробондів на міжнародних фінансових ринках відновив падіння.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку було запропоновано держоблігації шести випусків у гривнях із термінами погашення протягом 3, 12, 18, 24, 36 та 48 місяців. До держбюджету було залучено 2,85 млрд грн — цілком очікуваний «провальний» результат. Середньозважена дохідність паперів залишилася без змін. Водночас нерезиденти скоротили свої позиції в ОВДП з початку року на 8,75 млрд грн — до 83,9 млрд грн. Цей факт продовжує чинити тиск на курс української національної валюти.

Вважаю, що цього тижня долар щодо гривні зміцниться до рівня 28,85 грн. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю підніметься до 32,55 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Експерти зазначають, що на курс гривні також негативно впливає активізація скупки іноземної валюти населенням.

«Курс гривні в середу, 26 січня, на міжбанку опустився до позначки 28,8 грн за долар на тлі напруженої геополітичної ситуації, — повідомив керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Інвестори продовжують виходити з гривні, створюючи надлишковий попит на валюту на ринку. До виходу нерезидентів підключаються локальні інвестори, імпортери та населення. НБУ навряд чи стримує рух за рахунок агресивніших інтервенцій та зрізу пікових заявок. Традиційне для кінця місяця погашення ПДВ знижує пропозицію валюти, ускладнюючи ситуацію.

Нерезиденти та інвестори продовжують виводити капітали з України та активно скуповують американський долар. До виходу з українських активів інвесторів підштовхують не лише ризики бойових дій, а й розпродажі на світових ринках в очікуванні жорсткішої політики ФРС США. Так, напередодні портфель нерезидентів в ОВДП знизився на 0,5 млрд гривень, а з початку року за номінальною вартістю нерезиденти вийшли з ОВДП на суму більш ніж 9,1 млрд гривень. Єврооблігації також падають, доходність десятирічних бондів перевищила 10,8%.

Проходження курсом позначки 28,6 грн за долар активізувало імпортерів, які планують валютні витрати найближчими місяцями, наприклад, аграрії — для закупівлі добрив. Населення включається до ралі, створюючи попит на готівку. Ті, у кого закінчилися депозити або є нетермінові вклади, намагаються конвертувати гривню в долар, підганяючи рух.

Водночас позитивною для ринку стала новина про допомогу Європи у 1,2 млрд євро, а також очікування перегляду у лютому чинної програми співпраці з МВФ.

Найближчим часом гривня продовжить своє ослаблення до 28,9−29,0 грн за долар, що є максимальним значенням з 2015 року. Лише пом'якшення фону новин і зміна настроїв покупців зможе переламати ситуацію. Сьогодні у центрі уваги переговори «Нормандської четвірки» та рішення ФРС США щодо облікової ставки", — зазначив Андрій Шевчишин.

Тим часом в уряді запевняють, що курс долара в Україні коливається в межах валютного коридору, який є одним із «головних макроекономічних показників здорової економіки та стабільності». Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд та НБУ чітко контролюють ситуацію на валютному ринку, тому загроз функціонуванню національної економіки немає, окрім дезінформаційного тиску.

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