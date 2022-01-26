Адвокат ексглави «Укрпрофбанку», який фігурує у кримінальній справі, напав на журналістку в суді, — ЗМІ

Адвокат обвинуваченого колишнього глави «Українського професійного банку» (УПБ) Олексія Каргаполова Денис Дьяков напав на журналістку у Дніпровському районному суді міста Києва. Це сталося після того, як Любов Величко поставила його клієнту незручні питання щодо деталей незаконної схеми виведення активів з УПБ перед банкрутством у 2015 році, пишуть «Українські новини» з посиланням на сторінку журналістки у фейсбуці.

Як зазначається в публікації, судове засідання проводилося у рамках кримінального провадження № 220 180 000 000 349, яке вела Служба безпеки України. Зокрема, колишнього в. о. правління «УПБ» Олексія Каргаполова звинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364−1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Судовий процес триває з 2019 року.

«На це судове засідання я прийшла для того, щоб зібрати інформацію про виведення коштів керівництвом УПБ перед запровадженням тимчасової адміністрації. На мої запитання щодо цієї схеми Каргаполов відповідати відмовився. Але після того, як я намагалася зробити фото Каргаполова для публікації, його адвокат Денис Дьяков спробував вирвати з рук мобільний телефон. Після того, як я сказала, що викликаю поліцію, адвокат перейшов до словесних погроз», — повідомила журналістка у прямій відеотрансляції.

За словами Величко, Денис Дьяков та Олексій Каргаполов забороняли вести зйомку у приміщенні суду та в коридорі біля зали судового засідання (одне з відео про це вона виклала на своєму каналі в ютубі). Після того, як журналістка продовжила зйомку, Каргаполов одягнув куртку з капюшоном.

При цьому, за словами Любові Величко, вони погрожували зібрати про неї максимум інформації, написати скаргу до Комісії з журналістської етики.

«Каргаполов намагався з'ясувати, звідки я маю інформацію про дані кримінального провадження, в рамках якого його звинувачують у зловживанні службовими повноваженнями. Але інформація про джерела журналіста охороняється законом», — додала Любов Величко.

За словами прокурора Андрія Мельника, у цій справі планують допитати тридцять свідків. Втім, на це засідання ні вони, ні представник потерпілого — ПАТ «Український професійний банк» — не з'явилися. Тому розгляд справи було перенесено на 10:30 1 лютого 2022 року.

Нагадаємо, як раніше писали ЗМІ, згідно з обвинувальним актом, 26 травня 2015 року відбулося засідання наглядової ради та правління УПБ, під час якого було ухвалене рішення укласти договір з ТОВ «ФК Аурум Фінанс». Відповідно до умов договору, ПАТ «УПБ» поступилося цій фірмі правами вимоги щодо кредитних договорів з різними юридичними особами.

28 травня 2015 року НБУ визнав УПБ неплатоспроможним. 29 травня ФГВФО запровадив тимчасову адміністрацію. Напередодні цього з банку було виведено більшість активів. Тоді в. о. голови правління УПБ був Олексій Каргаполов.

ФГВФО визнав нікчемними угоди банку, здійснені до запровадження тимчасової адміністрації. За даними фонду, з УПБ незаконно вивели 3,1 млрд грн (продаж кредитного портфеля з високоліквідною заставою, списання коштів з коррахунку в іноземному банку). Нині УПБ перебуває у стадії ліквідації.

Олексій Каргаполов — менеджер та власник компаній, пов'язаних з Анатолієм Юркевичем (контролер групи Milkilend). НБУ визнавав Юркевича особою, пов'язаною з УПБ.

Також, за інформацією ФГВФО, у виведенні коштів за нікчемними угодами брала участь низка пов'язаних людей та компаній. Зокрема, це «Банкомзв'язок» — раніше його бенефіціарами було вказано Юркевича та Сергія Сподіна. Останній пов'язаний з фірмами, які брали участь у судових позовах навколо мільярдних проблемних кредитів «Укрексімбанку», виданих у період 2006−2008 років.

Уповноваженою особою фонду на ліквідацію УПБ направлено до правоохоронних органів дев'ять заяв про скоєне кримінальне правопорушення за фактами незаконних дій власників та керівництва банку. Відомо, що ще одну кримінальну справу веде СБУ. Також низку справ розслідували слідчі органи Національної поліції.

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