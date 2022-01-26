100 мільйонів доларів має намір вимагати «Монобанк» у Дмитра Дубілета

Конфлікт «Монобанку» та колишнього співзасновника Дмитра Дубілета далекий від урегулювання. З'явилася інформація про намір «Монобанку» вимагати 100 мільйонів доларів у Дмитра Дубілета. Такою інформацією поділився на своїй сторінці у фейсбуці політолог Дмитро Марунич.

Ще в середині грудня я писав про те, що Дмитро Дубілет отримає позов до суду за несанкціоноване використання напрацювань Monobank у своєму новому проєкті. Він відкрив фінтехпроєкт Leobank в Азейрбайджані та збирається масштабувати його в інших країнах", — написав Марунич.

Як пише експерт, з першого погляду відрізнити Monobank від Leobank практично неможливо.

«Минулого тижня юридична компанія, яка обслуговує Monobank, офіційно підтвердила, що такий позов готується. Додам лише, що сума позову — 100 мільйонів доларів, і навіть залучені на розвиток проєкту інвестиції в 7,4 млн доларів є нікчемними порівняно з фінансовими санкціями, які може отримати Дмитро Дубілет після розгляду позову в Лондоні», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що розгляд справи в англійському суді може призвести до заморожування активів компаній Дмитра Дубілета, в тому числі й компанії Fintech Farm, яка отримала інвестиції у розмірі 7,5 млн дол.

Суперечка між командою «Монобанку» та колишнім власником Дмитром Дубілетом виникла через запуск проєкту Leobank в Азербайджані, зовні додаток Leobank важко відрізнити від «Монобанку», який заявив про порушення авторських прав на свій продукт.

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