ПФУ завершив фінансування пенсій: названо суму виплат за січень

Незважаючи на заяви про те, що в 2022 році Пенсійному фонду буде не вистачати коштів, поки що установа з виплатою пенсій справляється. Так, 25 січня 2022 року Пенсійний фонд України відзвітував, що він, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за січень.

Всього забезпечено фінансування пенсій за січень на загальну суму 44,5 млрд грн.

Лише за один день — 25 січня — потреби пенсіонерів було профінансовано на суму 1,6 млрд грн.

Пенсійний фонд також нагадав, що виплата пенсій проводиться у визначену для кожного пенсіонера дату — в установленому порядку.

На сьогоднішній день в України проживає майже 11 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір пенсії складає 3991 гривню 53 копійки.

Всього на 2022 рік для Пенсійного фонду передбачено виплати на суму 531,2 млрд грн. З цієї суми з держбюджету мають поступити кошти у розмірі більше 200 млрд грн.

Зазначимо, що в минулому році бюджет Пенсійного фонду передбачав доходи у розмірі 495,5 млрд грн. В тому числи, з держбюджету — 195,3 млрд грн.

Також у березні 2022 року деяких пенсіонерів чекає індексація пенсійних виплат.

Фото Pixabay

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