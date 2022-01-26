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Гроші

Ще один показник у платіжках за тепло: кому та за що потрібно доплатити

16:22 26 січня 2022
Опалення

У платіжках за комуналку жителі Тернополя помітили додатковий рядок — абонплату за опалення.

Як стверджує видання «На пенсії», така практика вже деякий час існує, наприклад, у Києві, а ось мешканці низки міст, у тому числі й на Тернопільщині, почали отримувати такі «оновлені» платіжки лише у січні.

Видання зазначає, що окрім основного платежу потрібно сплачувати й абонентську плату за опалення — це питання регулюється законами «Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний облік комунальних послуг».

Абонплата розраховується за такою формулою: 2*ПМ*2,58*0,15*К. ПМ — це прожитковий мінімум; 2,58 — середня кількість осіб у сім'ї; 0,15 — середня частка витрат за комунальні послуги від загального доходу; К — коефіцієнт (для опалення та води — 0,019, для сміття — 0,009).

Отже, її розмір збільшуватиметься зі зростанням прожиткового мінімуму.

Раніше в Київегерго заявляли, що в грудні минулого року середня температура була нижчою за листопадову, і що споживання тепла зросло — середня вартість збільшилася до 26,8 грн за квадратний метр (у листопаді — 22,6 грн/кв.м).

Фото Pixabay

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