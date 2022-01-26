Гетманцев розповів, скільки ФОП вже встановили РРО

Чи не найбільшим побоюванням серед противників використання касових апаратів, що з 1 січня 2022 року стало обов'язковим для ФОП, які проводять розрахункові операції, стали чутки про необхідність брати на роботу бухгалтера.

Проте голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ розвіяв цей міф.

«Це маячня. Вже 220 тисяч ФОП встановили 300 тисяч РРО. За нашими підрахунками, є приблизно 300 тисяч торговців, яким це необхідно зробити», — наголошує Данило Гетманцев.

За його словами, динаміка свідчить про те, що до кінця січня вони всі встановлять РРО, який може бути стаціонарним або програмним (встановлений на телефон, комп'ютер чи POS-термінал). Це зробити дуже просто та зручно. Жодних додаткових обліків, якщо не говорити про електроніку, ліки та ювелірку, не вимагається, каже Гетманцев. Також не потрібне жодне попереднє програмування товарів (крім підакцизної продукції). За словами Гетманцева, зроблено все, аби ця процедура була максимально простою для фізичних осіб — підприємців.

«У країні діють організовані злочинні групи, є шахраї, які намагалися відтермінувати введення касових апаратів. Вони збурювали людей, розповідали казки, відверто брехали. Ми цей етап пройшли, система працює. Вже очевидні позитивні результати. Мені здається, що проведення фіскалізації вже є успішним. Воно відбулось», — зауважує Данило Гетманцев.

Фото: https://ua.depositphotos.com/



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