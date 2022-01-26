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Гроші

Накопичувальна пенсія в Україні: звідки надходитимуть гроші, хто контролює і як їхню суму можна збільшити

18:31 26 січня 2022
пенсія

Після Міністерства соціальної політики до роз'яснення майбутньої пенсійної реформи підключилися депутати від «Слуги народу». Нардеп Давид Арахамія заспокоює, що на першому етапі появи накопичувальних пенсій, доки система проходить апробацію, населенню додатково платити не доведеться.

«На першому етапі ти поки що сам нічого не платиш, держава з ПДФО по 2% кладе тобі на рахунок. І на накопичувальному рахунку збирається певна сума», — пропонує Арахамія.

На початковому етапі буде передбачено певні способи збільшення капіталу. «Спочатку, щоб ніхто не проінвестував некоректно, можна вкладати гроші в облігації внутрішньої позики», — каже депутат.

На другому етапі на пенсійний накопичувальний рахунок можна додатково відраховувати відсоток від зарплати. На третьому етапі до фінансування внесків підключаться роботодавці. «У планах запровадити таку модель: скільки поклав ти, стільки і роботодавець», — пояснив нардеп.

Нагадаємо, міністр соцполітики Марина Лазебна повідомляла, що старт пенсійної реформи має відбутися у 2024 році. Для запуску системи накопичувальних пенсій потрібен щонайменше рік на роботу з Єдиним соціальним реєстром і півтора року на підготовку необхідних законів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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