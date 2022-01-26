Цього року вже видано чеків на 600% більше, ніж у січні 2021-го, — Гетманцев

Порівнюючи один день січня 2021-го з аналогічним днем 2022 року, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив: «Минулоріч у нас було видано 900 тис. чеків, а нині 5,5 млн. Тобто майже на 600 відсотків більше».

«У нас навіть у січні — місяці, що не є показовим, збільшуються надходження від ПДВ. Кількість виданих ФОП чеків збільшується щодня, і це класно! Тож підприємці почали видавати споживачам чеки», — зазначає Данило Гетманцев.

На його переконання, ця система запроваджувалась не для того, щоб ускладнити комусь життя. Вона для кожного з 40 млн українських споживачів, аби вони були захищені, а їхнє право повернути гроші чи товар, відремонтувати неякісний виріб — забезпечене державою.

На переконання Гетманцева, не можна створювати безмежні можливості для ухилення від оподаткування для великого бізнесу, який вдає з себе ФОП, рівно як і для реалізації контрабанди без документів або шахрайств з ПДВ.

Необхідно «зламати систему, за якої декілька сотень сімей контрабандистів, ділків, конвертаторів збагачуються за рахунок вчителів, медиків, військових, пенсіонерів та тих самих ФОП, перерозподіляючи народні гроші не в бюджет, а до себе в кишені, умисно тримаючи економіку держави в тіні», наголосив Данило Гетманцев.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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