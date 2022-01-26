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Гроші

Податкова амністія: як правильно задекларувати валюту

19:30 26 січня 2022
гроші

Податківці роз'яснили, як правильно декларувати валютні цінності та активи у валюті під час податкової амністії. Якщо вартість визначена у валюті, то необхідно перевести суму у гривні за офіційним курсом НБУ на дату заповнення декларації, кажуть у ДПС .

Якщо ж у декларації зазначаються активи у банківських металах, то вартість зазначається, виходячи з маси та облікової ціни, розрахованої НБУ на дату подання декларації.

Декларуванню підлягають активи у власності в Україні та за кордоном, у тому числі:

  • банківські метали (крім тих, що не розміщені на рахунках);
  • іноземну валюту (крім готівки);
  • права грошової вимоги (депозити, вклади, кошти, позичені третім особам за договором позики).

Для нарахування збору разом із декларацією необхідно подати ще й засвідчені копії документів щодо вартості об'єктів декларування.

Читайте також: Чи потрібно декларувати майно, отримане у спадок: роз'яснення податкової

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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