Що буде з газом, електроенергією та бензином, якщо Росія нападе: думка експерта

На тлі напруження, що зростає, у зв'язку з загрозою повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на перший план виходить і питання енергетичної безпеки. Причому йдеться не лише про нашу країну. Вже кілька місяців у всьому світі, але насамперед у Європі, вартість природного газу знаходиться на історичному максимумі. Зокрема, 24 січня біржова ціна на газ у Європі підскочила на 19,4% від початку дня. Вартість блакитного палива на хабі TTF у Нідерландах становила 1102 долари за тисячу кубометрів. Але попри це, запаси блакитного палива у Європі стрімко скорочуються. Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на російське видання «РИА Новости», згідно з даними російського «Газпрому», європейські країни нібито вже відібрали більше 70% закачаного у літній сезон газу. У російській компанії, яка навмисне скорочує свої постачання до Європи, заявили, що запаси газу в сховищах знаходяться на «історичному мінімумі». Варто зазначити, що 24 січня глави західних держав та урядів провели відеоконференцію, єдиною темою якої став конфлікт між Україною та Росією. Зокрема, обговорювалося питання енергетичної безпеки Європи. У країнах ЄС багато хто побоюється, що Росія у разі загострення конфлікту перекриє постачання газу та нафти. Своєю чергою президент США Джо Байден запевнив європейських союзників у тому, що США допоможуть у цьому випадку, оскільки в країні накопичені достатні запаси енергоресурсів, щоб поділитися з Євросоюзом. Але що буде з енергетичною безпекою України? Про те, що чекає на вітчизняну енергетику у разі початку повномасштабної війни, «ФАКТАМ» розповів незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

— Наскільки зараз Україна залежить від російського газу?

— Україна у 2021 році використала 26,8 млрд кубометрів газу. З них 19,8 млрд кубометрів було видобуто в Україні, а 7 млрд кубометрів склав імпортний газ. Тобто Україна імпортувала близько 26,1% використаного газу, а отже, залежність від імпорту залишається суттєвою.

— Припустимо, що у разі початку повномасштабної війни Росія припинить постачання газу до країн Європи та України відповідно. Чи зможе наша країна забезпечувати себе блакитним паливом?

— Припинення імпорту газу може призвести до колапсу енергетичної системи, зупинення багатьох підприємств та припинення роботи системи опалення житла у багатьох містах. Влада стверджує, що Україна імпортує газ із Європи та абсолютно не залежить від російського газу. Щоправда, чиновники визнають, що реверс газу з Європи здійснюється лише віртуально. Тобто насправді Україна відбирає російський газ, який іде до Європи її територією. Обсяги газу вимірюються на вході та на виході з України. Потім недоїмка в обсягах оформлюється як купівля газу у відповідної європейської газової компанії. Це означає, що скорочення або зупинення транзиту російського газу територією України призведе до суттєвого дефіциту газу.

— Які є альтернативні джерела постачання газу в Україну?

— Наразі Україна має певні запаси газу у своїх сховищах, які розташовані біля західного кордону. Якщо «Газпром» зупинить транзит газу, то можна запустити газотранспортну систему (ГТС) у реверсному режимі та якийсь час забезпечувати країну газом. Але коли запаси газу в сховищах буде вичерпано, виникнуть великі проблеми. Адже альтернативних каналів імпорту газу так і не було створено.

Для того, щоб закачувати газ із Європи, треба не тільки запустити ГТС України в реверсному режимі, а й запустити в реверсному режимі ГТС сусідніх країн, що в більшості випадків технічно неможливо. Для забезпечення газової незалежності України потрібно було будувати газовий термінал на Чорному морі та прокладати альтернативні газопроводи. Але роботи у цьому напрямі навіть не розпочиналися. На жаль, дорогоцінний час було втрачено. У разі зупинення транзиту російського газу нам загрожує енергетична катастрофа.

— Наша країна залежить від постачання не лише газу, а й інших енергоносіїв із Росії та Білорусі. Як Україна зможе забезпечити себе паливом, вугіллям, електроенергією у разі повномасштабної війни?

— Так, ситуація з іншими енергетичними ресурсами аналогічна до газової. Україна імпортує близько 55% бензину, 78% цього обсягу — з Республіки Білорусь, 87% дизельного пального, де 42% з нього — з Білорусі та 30% - з Росії. Також у 2021 році було імпортовано 19,6 млн тонн вугілля, у тому числі 62,1% цього обсягу — з Росії.

Крім того, Україна імпортує електроенергію з Білорусі. І хоча ці обсяги становлять менше 1% в енергетичному балансі країни, але Білорусь постачає електроенергію саме в ті моменти, коли власної електроенергії Україні не вистачає. Тобто без цих поставок періодично відбувалися б масові відключення електроенергії. Таким чином, у разі припинення постачання палива з Росії та Білорусі на Україну очікує енергетичний колапс та гуманітарна катастрофа. Зупиняться підприємства та транспорт. Люди можуть опинитися без газу, опалення, світла та продуктів. Налагодити за короткий термін альтернативне постачання палива в необхідних обсягах не вдасться, — зробив невтішний висновок експерт.

Зазначимо, що на українських АЗС стрімко дорожчають нафтопродукти. Експерти відзначають, що це пов'язано не лише зі зростанням світових цін на нафту та газ, що продовжується, але й зі суттєвою девальвацією гривні.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter