Деякі ФОПи можуть працювати без касового апарату: кого стосується та що потрібно зробити

Деякі категорії фізичних осіб-підприємців, яких зобов'язали з 1 січня 2022 року використовувати РРО або ПРРО, можуть обійтися без касових апаратів.

У ДПС уточнили, що касовий апарат не потрібен, якщо підприємець, який торгує в Інтернеті, отримуватиме гроші не на платіжну картку, а на розрахунковий рахунок, відкритий у банку.

«Здійснення оплати на розрахунковий рахунок дозволяє обходитись без касового апарату» , — стверджують у податковій.

Ексклюзивний матеріал «За що штрафуватимуть ФОП і для кого РРО не обов'язкове, розповів Данило Гетьманцев» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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