Розрахунки через IBAN: Гетьманцев пояснив, чи потрібно використовувати РРО

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, який раніше заявляв, що відтермінування для підприємців щодо встановлення РРО чи ПРРО не буде, пояснив, що касові апарати можна не використовувати у разі розрахунків через IBAN.

IBAN — міжнародний номер банківського рахунку, що складається з літер UA та 29 символів (літер та цифр). За словами Гетьманцева, розрахунок з використанням банківського рахунку — не розрахункова, а банківська операція, яка не потребує застосування РРО.

А оплата за допомогою платіжних систем, на картку ФОП або через POS-термінал є розрахунковою операцією і вимагає застосування РРО (ПРРО).

Більше про застосування РРО, про те, кого штрафуватиму за невикористання системи, а хто може обійтися без касових апаратів, читайте в ексклюзивному інтерв'ю Данила Гетьманцева «За що штрафуватимуть ФОП і для кого РРО не обов'язковий» на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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