До 57,5 грн за куб: постачальники оприлюднили тарифи на газ у лютому

Споживачам, які не користуються річними тарифами на газ, у лютому 2022 року оператори пропонують купувати кубометр «блакитного» палива за ціною від 7,788 до 57,50 гривень.

Як повідомляє «24 канал», найвищий тариф — 57,7 гривні за кубометр — пропонує споживачам компанія «Енергія країни» (річний — 11,22 грн., у січні — 57,50 грн.).

Найнижчий пропонує ETG.UA — 7,88 грн за кубометр (річний — 7,799 грн, у січні — 7,788 грн).

Місячний тариф, який перевищує річний, також пропонує компанія «Асканія енерджі» -14,95 грн за кубометр (річний — 9,95 грн, ціна у січні — 14,95 грн.)

Низка компаній у лютому пропонують споживачам місячний тариф на рівні або нижче за річний (від майже 8 гривень до 8,46 грн).

А «Газправда» повідомляє, що у більшісті компаній ціни у лютому від 7,98 до 11,99 грн за кубометр і показують, хто просить більше 10 гривень за «куб».

Фото "Газправди"

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що тарифи на газ та інші комунальні послуги як мінімум до кінця опалювального сезону не підвищуватимуться.

Фото Pixabay

275

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter