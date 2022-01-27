Курс гривні обвалився до семирічного мінімуму

У четвер, 27 січня, курс долара на міжбанківському валютному ринку досяг семирічного мінімуму і склав 28,95 гривень (купівля) і 28,97 гривень (продаж).

Аналітики ресурсу biz.nv.ua нагадують, що останнього разу курс гривні до долара США був вищим за 28,9 гривень 24 лютого 2015 року через військову та економічну ситуацію в країні. Тоді на «чорному» ринку курс долара досяг 40 гривень.

Нині ж головним фактором, що впливає на курс гривні, залишається загроза повномасштабної війни з Росією.

Нагадаємо, у середу, 26 січня, курс гривні досяг чотирирічного мінімуму, й аналітики спрогнозували, що тренд на зростання курсу американської валюти продовжиться — долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 28,5 грн., а готівковий долар у банках — близько 28,4/28,6 грн.

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