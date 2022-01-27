Навесні доведеться платити більше: оприлюднено лютневий тариф на газ для населення

Газопостачальні компанії опублікували місячні тарифи на газ для населення України на лютий 2022 року — цифри коливатимуться в діапазоні від 7,70 до 11,99 гривень за кубометр. Такі дані наводить консультаційний центр «ГазПравда».

Відповідно до них одна компанія («ЕРУ Людям») знизила свою річну ціну порівняно з січнем — з 8,10 до 7,70 грн за кубометр палива, тоді як решта газових компаній залишила річні пропозиції незмінними.

У діапазоні до 8 гривень за кубічний метр встановлено ціни «Енерджі Трейд Груп» (ETG.UA) — 7,79 грн за кубометр, Neogas — 7,80 гривень, «Трейд КП Луцькводоканал» — 7,88 гривень, «Черкасигаз Збут» та «Уманьгаз Збут» — 7,89 гривень, «Палівенерго» — 7,90 гривень, «Енергогарантія» — 7,95 грн за кубічний метр.

Тариф «Нафтогазу України» не змінився і становитиме 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну пропонують «Газпостачсервіс» і «Тернопільоблгаззбут».

А ось максимальну ціну на свій товар встановила компанія «Стрийнафтогаз» (Львівська область) — він складе 11,99 гривень за кубічний метр.

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