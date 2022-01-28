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Гроші

Залишилось 2 робочі дні: у податковій нагадали, які податки потрібно не забути заплатити до кінця місяця

10:32 28 січня 2022
гроші бюджет податки сплата

В центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків нагадали, що 31 січня 2022 року — останній день сплати деяких податків.

1. За грудень 2021 року- рентної плати за:

  • користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
  • користування радіочастотним ресурсом України;
  • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
  • транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

2. Плати за землюта земельного податку за грудень 2021 року- крім громадян.

3. Авансового внеску податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкиза ІV квартал 2021 року — юридичними особами.

4. Авансового внеску транспортного податкуза ІV квартал 2021 року — юридичними особами.

5. Податку на додану вартість за грудень 2021 року;

6. Акцизного податку за грудень 2021 року;

7. Юридичними особами — платниками єдиного податку четвертої групи: всіх податкових зобов’язаньпо сплаті єдиного податку четвертої групи за ІV квартал 2021 року.

Нагадаємо, що поки голова податкового комітету Даніл Гетманцев розповідав за що будуть штрафувати ФОПів, в раді запропонували скасувати податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

Фото Pixabay

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